Bitterer Sieg für TuS Zwingenberg

Zwingenberg.Gewonnen und doch verloren haben gestern die Handballerinnen des TuS Zwingenberg: Im letzten Saisonspiel feierte das Team von Trainer Matthias Kremer einen umkämpften 31:30 (17:17)-Sieg gegen den TV Kirchzell, wird aber nach aktuellem Stand doch den Gang aus der Landesliga zurück in die Bezirksoberliga antreten müssen.

Der Grund: Im direkten Vergleich mit den punktgleichen Teams aus Pfungstadt, Bürgstadt und Dieburg, die mit 16:28 Zählern die Ränge sechs bis neun einnehmen, hat der TuS die schlechteste Bilanz. Kremer will dieses Procedere allerdings noch nicht wahrhaben, hofft auf eine andere Interpretation, die seine Mannschaft in der Liga hält. „Aber das muss man abwarten“, glaubt er selbst nicht mehr so recht daran.

Einen Strohhalm gibt es noch: Es geht das Gerücht um, dass Oberliga-Absteiger Sulzbach/Leidersbach sein Team zurückzieht. Damit würde der TuS in der Landesliga bleiben, weil sich die Zahl der Absteiger reduziert. „Wenn dies der Fall wäre, müssten wir uns deutlich verstärken. Sonst wäre der Gang runter der sinnvollere für die Moral der jungen Spielerinnen“, erklärt Kremer. Das Spiel gegen Kirchzell war indes wie gemacht für ein Happy-End: Mit einem Strafwurf in der Schlusssekunde rettete Tina Schneider ihrer aufopferungsvoll kämpfenden Mannschaft den Sieg. – TuS-Tore: Sybille Droll (8), Sonja Kübelbeck (7/4), Tina Schneider (4/2), Sonja Rücker (3), Nadine Hanske, Lena Wienand (je 2), Franziska Ponzi, Madeleine Schneider, Larissa Meffert, Lisa Marschall, Janine Hofmann (je 1). mep