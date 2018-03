Anzeige

Gronau.Die SG Gronau hatte im Auswärtsspiel der Tischtennis-Bezirksklasse beim punktgleichen Nachbarn TV Ober-Laudenbach trotz des Fehlens von J. Kühn mit einem knapperen Ergebnis gerechnet; letztlich stand aber eine 1:9-Niederlage zu Buche.

Die Eingangsdoppel gingen alle verloren, Wudtke/Marquardt unterlagen 8:11 im Entscheidungssatz. Einzig Wudtke holte mit einem 3:0 den Ehrenpunkt, ansonsten gingen die Spiele außer der knappen Niederlage von Hartnagel relativ deutlich verloren. – TV-Punkte: Eckart/Kraft, Veith/Gölz, Bäurle/Ruppel, Eckart (2), Veitz, Bäurle, Gölz, Ruppel.

Pflichtsieg gegen Schlusslicht

Bezirksklasse: SG Gronau – SV Mörlenbach 9:1. Am darauffolgenden Tag empfing man das Schlusslicht und machte es besser als am Vortag. In den Doppeln wurde nur ein Satz abgegeben, in den Einzeln verlor nur Hartnagel in einem guten Spiel im fünften Satz gegen Gawlowski mit 9:11. Alpers kämpfte im fünften Satz Helmling nieder. Trotz des Sieges bleibt man auf einem Abstiegsrang, da der direkte Konkurrent Bürstadt in Hornbach, das nur mit vier Spielern antrat, knapp gewann. – SG-Punkte: Wudtke/Marquardt, Hartnagel/Alpers, Kühn/O. Russ, Wudtke (2), Kühn, Alpers, Marquardt, O. Russ. red