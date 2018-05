Anzeige

Bergstraße.Nach dem aktuellen Stand hat der SC Olympia Lorsch II den Kampf um Platz zwei in der Fußball-Kreisliga D, Gruppe 2, verloren. War der SCO vor Wochenfrist noch punktgleich mit Waldesruh Lampertheim, so weist er nun plötzlich drei Punkte Rückstand auf – den direkten Vergleich hat er mit einem 1:3 und einem 1:2 verloren, so dass die Lorscher am letzten Spieltag nicht mehr am Team aus der Spargelstadt vorbeiziehen können.

Die 1:3-Niederlage von Waldesruh am 6. Mai beim SV Schwanheim II wurde inzwischen am grünen Tisch in einen 3:0-Sieg für die Lampertheimer umgewandelt. Eine weitere Entscheidung am grünen Tisch könnte die Situation aber wieder zu Gunsten der Lorscher ändern und würde eine Verlängerung der Saison bedeuten.

Sonntag: SV Zwingenberg II – SV Mittershausen, SV Kirschhausen ... Sonntag: SV Zwingenberg II – SV Mittershausen, SV Kirschhausen II – FSG Bensheim II, Tvgg Lorsch II – SV Bobstadt, Al. G.-Rohrheim II – Ol. Lorsch II, SV Schwanheim II – VfR Bürstadt II, SV Lindenfels II – SG Hammelbach II, FSV Rimbach II – SG Winterkasten/Gadernheim II(alle 13.15 Uhr), SG Lautern – TSV Hambach II (14 Uhr), TSV Gadernheim – TSV Reichenbach II, SV Schönberg – St. Heppenheim II (alle So. 15 Uhr), SF Heppenheim II, Italia Bensheim und SG Einhausen II spielfrei.

Wiederholungsspiel möglich

Nach einem Urteil des Kreissportgerichts soll Meister SV Bobstadt die Partie gegen Olympia Lorsch II (5:1) wiederholen. Grund ist der Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs. Lorsch will die Wiederholung, Bobstadt lehnt ab, legte Widerspruch ein – versäumte es aber, die ordnungsgemäße Einzahlung der Berufungsgebühr nachzuweisen. Wenn Bobstadt auf eine Beschwerde verzichtet, könnte das Spiel gegen Lorsch II am 31. Mai ausgetragen werden. Die D-Liga-Regelation würde dann erst am 3. Juni starten, so Kreisfußballwart Reiner Held. kr/all