Bitteres Saisonende für Heppenheim

Heppenheim.Mit dem knappsten aller Ergebnisse mussten die Tennisherren 40 des TC BW Heppenheim ihren Traum vom Aufstieg in die Verbandsliga begraben. Am Ende fehlte ein einziger Matchpunkt. Besonders bitter: Aufsteiger ist der TC Bensheim, der bei Punktgleichheit in der gesamten Runde einen einzigen Matchpunkt mehr gewonnen hat (26:10 gegenüber 25:11). Ein wenn auch schwacher Trost bleibt dem TCH: Den

...