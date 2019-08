Blechner/Aker retten Remis

Bensheim.Im ersten Spiel nach der Sommerpause kamen die Herren 70 des TC Bensheim in der Verbandsliga zu einem 3:3 bei der SG Weiterstadt.

Während Bernhard Scharf und Franz Turber in zwei Sätzen verloren, sorgten Hans Blechner und Hubert Aker mit ihren Siegen für den Ausgleich nach den Einzeln. Beide Spiele wurden erst im Champions-Tiebreak entschieden. Besonders spannender machte es Aker. Nach 7:5 im ersten Satz und vergebenem Matchball im zweiten Satz drehte er im Champions-Tiebreak einen 5:9-Rückstand zum 11:9-Sieg.

In in den Doppeln erzielten Blechner/Aker mit einem umkämpften 7:6, 6:2 den entscheidenden dritten Punkt. Nächster Gegner der Herren 70 ist am Montag (26./10 Uhr) die SG Herborn/Schönbach auf der Anlage des TC Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.08.2019