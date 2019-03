Blick geht nur noch nach unten

Zwingenberg.Ein Heimsieg soll her, wenn die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg am Sonntag um 16 Uhr in der Melibokusschule in Alsbach den TV Bürgstadt empfangen. Die TuS-Mannschaft von Trainer Matthias Kremer ist in diesem Jahr noch nicht richtig in Schwung gekommen, hat von fünf Spielen nur eines gewonnen und den Anschluss an das vordere Tabellendrittel verloren, das vor Weihnachten noch

...