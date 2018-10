Blitztor schockt den TSV Elmshausen

Bergstraße.Tabellenführer TSV Elmshausen musste in der Fußball-Kreisliga D mit einem 1:1 gegen die SG Einhausen II zufrieden sein. Ein gerechtes Ergebnis, denn die Gäste standen kompakt in der Abwehr und kamen selbst zu guten Chancen. Und sie erwischten die Elmshäuser kalt mit dem 0:1 durch Ruben Stöckmann in der ersten Minute. Es dauerte lang, bis sich die Platzherren davon erholten, ihr einziger Treffer fiel durch einen Foulelfmeter (Daniel Rettig/39.).

Sieben verschiedene Torschützen verzeichnete der TSV Gadernheim beim 7:0 gegen die SG Nordheim/Wattenheim II. Einer war ein Gästespieler per Eigentor, außerdem trafen Marcel Schneider, Marco Altetiemann, Felix Eichhorn, Kevin Trautmann, Sascha Pritsch und Jakob Walter.

Zwei selbst verschuldete Gegentore führten zur 1:2-Niederlage der SG Lautern bei Waldesruh Lampertheim, nachdem Mößinger die Gäste in Führung gebracht hatte (53.).

SV Schönberg – Tvgg Lorsch III 7:1. SV-Tore: 1:0 Dyduch (14.), 2:0 Henes (21.), 3:1 Freitag (52./Foulelfmeter), 4:1 und 6:1 Keiz (52., 70.), 6:1 Dyduch (54.), 7:1 Seeger (85.). kr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018