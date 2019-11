Bloß kein Ausrutscher im Bensheimer Verfolgerduell

Bergstraße.Am Sonntag (14.45 Uhr) stehen sich die SG Gronau (5./27 Punkte) und der FC Italia Bensheim (4./29) zum Verfolgerduell in der Fußball-Kreisliga C gegenüber. Der Stadtteil-Club ist nach der 2:5-Niederlage in Ober-Abtsteinach bestrebt, sich zu rehabilitieren. Auch die „Italiener“ dürfen sich nach dem 2:2 gegen Elmshausen keinen Ausrutscher mehr erlauben, wollen sie dem Spitzenduo Auerbach

...