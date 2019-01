Böbel arbeitet im Urlaub in der Heimat

Fürth.Das hatte sich Udo Böbel anders vorgestellt: Der Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten HSG Fürth/Krumbach hat gerade einmal zwei echte Übungseinheiten, ehe es am Sonntag um 16 Uhr mit den Pflichtspielen weitergeht. Bei der HSG Dornheim/Groß-Gerau ist ein Sieg für die Odenwälderinnen „natürlich fest eingeplant“, so der Coach. Als er erst kurz vor Rundenbeginn das Team übernommen hatte, waren Ski-Urlaube bereits geplant und aus der Mannschaft kam die Bitte, in einer längeren Pause Abstand vom Handball zu gewinnen.

Inzwischen hat Böbel seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Er möchte sich dann in Fürth auch in der Jugendarbeit einbringen. Wie professionelle Jugendarbeit aussehen kann, bekam er im Vorfeld der WM bei einem Trainersymposium der Internationalen Handball Föderation (IHF) mit 250 Teilnehmern in München vorgestellt. „Nachdem meine Spielerinnen Urlaub gemacht haben, habe ich mich weiter mit Handball beschäftigt“, schmunzelt der gebürtige Bayer rückblickend auf seinen Heimatbesuch. Das Symposium fand in der Sporthalle des TSV Milbertshofen statt, wo Böbel einst sein Bundesliga-Debüt als Spieler gab. met/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019