Bogna Sobiech steht doppelt im Rampenlicht

Benshei, Flames Community: Gäste trainieren mit den Spielerinnen, Siebenmeter, Zweikampf, Wurf mit geharztem Ball , Sarah van Gulik als beste Spielerin der 2. Liga ausgezeichnet, hier mit Joerg Hirte, .,, Bild: Thomas Neu © Thomas Neu

Bensheim.Auf die letzten fünf Spiele in der Frauenhandball-Bundesliga wird die HSG Bensheim/Auerbach sicherlich mit Wehmut, aber auch einigen Selbstvorwürfen zurückblicken, hatte ein Punktgewinn doch stets im Bereich des Möglichen gelegen – ganz besonders beim 25:27 (14:14) gegen Frisch Auf Göppingen am Samstag vor 920 Zuschauern in der Weststadthalle. Warum die Flames am Ende wieder mit leeren Händen

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4473 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.03.2018