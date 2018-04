Anzeige

Bensheim/Berlin.Große Enttäuschung bei Anastasia Bondareva: An der Seite von Sophia Klee (SC Niestetal) wollte das Tischtennis-Talent des VfR Fehlheim bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Berlin den Vorjahrestitel im Doppel erfolgreich verteidigen. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts, denn die an Position zwei gesetzten Bondareva/Klee blieben ohne Sieg und schieden nach einem Freilos bereits im Achtelfinale aus.

Gegen die Schüler-Nationalspielerinnen Annett Kaufmann (TTC Bietigheim-Bissingen) und Naomi Pranjkovic (SV DJK Kolbermoor) gab es eine 11:9, 9:11, 15:17, 6:11-Niederlage. „Sophia und ich waren sehr schlecht und fanden überhaupt nicht zu unserem Spiel“, sagte die 15-jährige Bondareva selbstkritisch.

Im Einzel-Wettbewerb lief für sie zunächst alles nach Plan. In der Vorrunde gab es für die EM- und WM-Teilnehmerin drei souveräne 3:0-Erfolge. Ohne Satzverlust blieb die an Nummer sieben eingestufte Bondareva auch zu Beginn der Endrunde. Nach einem Freilos holte sie einen mühelosen 4:0-Sieg gegen Jana Kirner (DJK Offenburg). In der entscheidenden Partie um eine Medaille unterlag die Linkshänderin im Viertelfinale gegen Franziska Schreiner (TV Hofstetten) 7:11, 5:11, 11:9, 3:11, 3:11.