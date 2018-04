Anzeige

Fehlheim.Anastasia Bondareva muss nicht lange überlegen, um ihr persönliches Ziel für die am Samstag und Sonntag in Berlin stattfindenden deutschen Jugendmeisterschaften zu verraten. Das Tischtennis-Talent des VfR Fehlheim, in der Einzel-Konkurrenz an Position sieben gesetzt, möchte auf das Podium und damit eine Medaille gewinnen. „Allerdings bin ich momentan nicht in Topform“, sagt die 15-Jährige und muss zunächst die Gruppenphase mindestens auf dem zweiten Platz überstehen.

Gegnerinnen in der Vorrunde sind Schüler-Nationalspielerin Katharina Bondarenko-Getz (SV Schott Jena), Mara Lamhardt (TTVg WRW Kleve) und Sonja Scheibe (BSC Rapid Chemnitz). „Ich schaue von Spiel zu Spiel und zerbreche mir nicht den Kopf“, sagt Linkshänderin Bondareva. „Hoffentlich gelingt es mir, locker aufzuspielen und meine Bestleistung abzurufen.“ Die gleiche Taktik wählt Bondareva auch für den Doppel-Wettbewerb, den sie vor einem Jahr an der Seite von Sophia Klee (SC Niestetal) in Kirn gewann. Die an zwei gesetzte Links-Rechts-Kombination hat sich die erfolgreiche Titelverteidigung als Ziel gesetzt. mst