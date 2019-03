Bondareva will ins DM-Hauptfeld

Bensheim/Wetzlar.Wenn am heutigen Freitag in Wetzlar die deutschen Tischtennismeisterschaften der Frauen und Männer beginnen, steht auch eine Bensheimerin im 48-köpfigen Teilnehmerfeld: Anastasia Bondareva muss als eine von 32 Spielerinnen zunächst die Einzel-Vorrunde bestreiten. „Ich möchte die Gruppenphase als Erste überstehen und schaue dann von Runde zu Runde“, sagt die Linkshänderin.

Aus den acht Vierergruppen erreichen die Erst- sowie Zweitplatzierten das Hauptfeld. Die nach den Tischtennis-Ranglistenpunkten 16 besten Frauen stoßen am Samstag hinzu und spielen die nationale Titelträgerin im K.o.-System aus. Titelverteidigerin ist Nationalspielerin Han Ying, die in der polnischen Liga für den Club KTS Tarnobrzeg aufschlägt. Bondareva ist für den TV Busenbach in der Bundesliga am Start. Sie tritt auch im Mixed sowie im Doppel (mit Standardpartnerin Sophia Klee/SC Niestetal) an. Vor zwei Jahren überraschte die Nachwuchskombination in Bamberg mit dem Gewinn der Bronzemedaille. In der Rittal-Arena sind Bondareva/Klee an Position sieben gesetzt. mst/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019