Brandt-Sieben gut erholt

Bensheim.Gut erholt präsentierten sich die A-Liga-Handballer der HSG Bensheim/Auerbach. Eine Woche nach der 31:41-Schmach bei der SKV Mörfelden, gewannen die Schützlinge von Trainer Moritz Brandt souverän mit 41:33 (21:18) bei der TG Biblis.

„In der ersten Hälfte war das noch etwas wacklig von uns. Wir kamen in der Deckung mit der körperlichen Überlegenheit der Bibliser nicht zurecht“, so Brandt, der dafür aber mit seiner Offensive sehr zufrieden war. „Da waren wir schon top.“ Biblis führte in der ausgeglichenen ersten Hälfte phasenweise sogar. Erst nach dem 17:17 (26.) gelang es Bensheim, sich wieder etwas abzusetzen. Nach dem 21:18 zur Pause reichten dann elf richtig gute Minuten, um die Weichen auf Sieg zu stellen. Ab dem 31:21 (42.) war die Entscheidung gefallen. „In dieser Zeit haben wir richtig gut gedeckt und mit unseren Kontern Biblis regelrecht überrannt“, erklärte Brandt, der ein Sonderlob für Fabian Raddatz parat hatte, „der hinten einen super Job machte“. Aber ein Haar in der Suppe fand er dann doch noch: „Die 33 Gegentore sind unterm Strich zu viel. Da müssen wir uns noch deutlich verbessern.“ – HSG-Tore: Schuh (9/1), Schader, Philipp Kuch (je 8), Kleber (4), Göbel (4/1), Paul Kuch, Geier (je 2), Zotz, Ehret, Wenner, Raddatz (je 1). mep

