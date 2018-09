Brandts deutliche Worte fruchten

Bensheim.Zwei grundverschiedene Hälften sahen die Zuschauer des Handball-A-Liga-Spiels zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und dem TSV Pfungstadt II. Waren in den ersten 30 Minuten die Gäste noch tonangebend und gingen mit einer 18:14-Führung in die Kabine, drehten die ambitionierten Bensheimer im zweiten Abschnitt mächtig auf und feierten tatsächlich noch einen 39:28-Erfolg. „Ich habe in der Pause

...