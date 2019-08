Brasilianerin verstärkt die Flames

Bensheim.Noch mangelt es an den erforderlichen Dokumenten, aber Carolline Dias Minto (25) gehört zumindest auf dem offiziellen Saison-Mannschaftsfoto mit der Trikotnummer 13 bereits fest zum Kader des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach.

Die brasilianische Nationalspielerin, die zuletzt in Saint-Amaud-les-Eaux im Norden Frankreichs und zuvor in Österreich am Ball war, trainiert seit etwa drei Wochen bei den Flames mit und ist auch mit zum derzeitigen Trainingslager nach Holland gereist. Ob die 1,85 Meter große Linkshänderin für den rechten Rückraum aber beim Vorbereitungsturnier am kommenden Wochenende in Oldenburg spielberechtigt sein wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden. hs/Bild: Fippel

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.08.2019