Brenner verlängert beim SV Fürth

Fürth.Der SV Fürth hat die Weichen für die Spielzeit 2020/21 gestellt, die Verträge mit dem Trainerduo Ludwig Brenner und Nico Diefenbach vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 60 Jahre alte Brenner geht damit wie der 31 Jahre alte „Co“ Diefenbach in seine dritte Saison beim Fußball-Kreisoberligisten. „In sehr guten Gesprächen“, wie der stellvertretende Abteilungsleiter Philip Konrad anmerkt, habe man gemerkt, „dass beide unseren Weg mit jungen Spielern zu 100 Prozent mit gehen wollen und von dem Potenzial der Mannschaft absolut überzeugt sind.“

Die Fürther stellen das wohl mit Abstand jüngste Team der Kreisoberliga; der Altersschnitt liegt zwischen 21 und 22 Jahren. Am Konzept, den eigenen Nachwuchs an höhere Aufgaben heranzuführen, will der Tabellenfünfte festhalten. Schließlich hatten es die Grün-Weißen in den vergangenen, schwierigen Jahren mit Erfolg geschafft, die erste Mannschaft in der Kreisoberliga zu halten. Konrad: „Wir freuen uns sehr, dass die Jungs bereits jetzt schon ordentlich Spielzeit in der Kreisoberliga sammeln können.“

Binnen vier Jahren hat sich die Anzahl an Jugendspielern von 90 auf mittlerweile 156 gesteigert. Erstmals hat der SV alle Altersklassen im Jugendbereich mit mindestens einer Mannschaft besetzt. „Das ist eine riesen Leistung“, freut sich Konrad. Das Vertrauen auf die eigene Stärke macht sich in einem neuen Selbstbewusstsein bemerkbar. Der SV führt in der Winterpause keine Gespräche mit externen Zugängen und hat dies auch im Sommer nicht vor. „Da kommen wieder gute U19-Spieler in den Seniorenkader“, weiß Konrad, der sich lediglich um ein, zwei Heimkehrer bemühen will. Schließlich habe fast der komplette Kreisoberliga-Kader seine Zusage für 2020/21 gegeben.

Von der guten Personalsituation dürfte auch die Reserve in der B-Liga profitieren. Die dritte Mannschaft wird auch für die nächste Runde in der D-Liga gemeldet. kar/ü

