Brinkmann bald SGE-Coach

Bergstraße.Die Sportgemeinde Einhausen ist als Aufsteiger inzwischen auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Gruppenliga abgerutscht. Und an den Klassenerhalt glauben angesichts von bis zu sechs Absteigern und zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer selbst die kühnsten Optimisten nicht mehr. Dennoch hat man sich beim Traditionsverein nicht aufgegeben, möchte die Saison in jedem Fall mit sportlichem Ehrgeiz anständig zu Ende spielen und sich entsprechend im schweren Auswärtsspiel am Sonntag (14.45 Uhr) bei Türk Gücü Rüsselsheim präsentieren.

Zudem hat man bei der SGE die sportlichen Weichen für das neue Jahr gestellt. So übernimmt ab dem 1. Januar 2019 Hagen Brinkmann als Nachfolger von Interimscoach Andreas Helwig den Trainerjob bei der SGE. Brinkmann, zuletzt in Diensten des SC Olympia Lorsch, wohnt in Einhausen, war viele Jahre als Spieler beim damaligen Lokalrivalen FC Einhausen aktiv, ehe er danach beim Nachfolgeclub FSV als Trainer aktiv war. Hauptaufgabe von Brinkmann wird es sein, zum einen noch das Optimale aus der Restsaison herauszuholen, zum anderen aber auch schon das Team für die Saison 2019/20 aufzubauen, unabhängig, in welcher Spielklasse die SG Einhausen dann auflaufen wird.

VfR Fehlheim - TSV Höchst (So., 14.15 Uh): Der VfR rüstet zum Verfolgerduell. Und wenn die fünftplatzierten „Rasenspieler“ den Kontakt zur Spitzengruppe nicht abreißen lassen wollen, zählt nichts anderes als ein Heimsieg. Diesen gibt auch Trainer Martin Weinbach nach zuletzt zwei erfolglosen Spielen als erklärtes Ziel aus, denn „es wäre schade, wenn wir jetzt kurz vor der Winterpause noch eine Niederlage hinnehmen müssten, denn dann würden wir in der Tabelle abrutschen – und das möchten wir alle nicht“.

Das Hinspiel in Höchst endete mit einem durchaus glücklichen Fehlheimer 1:0-Erfolg. Damals ging der TSV ersatzgeschwächt ins Spiel, am Sonntag erwartet Weinbach einen stark besetzten Gegner, was die Aufgabe nicht einfacher macht: „Höchst besitzt in allen Mannschaftsteilen Klasse. Die Offensive ist aber definitiv das Prunkstück der Odenwälder. Da werden wir gefordert sein, müssen es aber auch gleichzeitig selbst schaffen, für die nötige Gefahr in unserem Angriffsspiel zu sorgen. Und wir müssen die Chancen besser nutzen, denn es nervt einfach, wenn du, wie zum Beispiel in den letzten beiden Spielen, eigentlich die bessere Mannschaft bist, dabei aber beste Möglichkeiten leichtfertig liegenlassen.“

Das Verfolgerduell ist gleichzeitig auch das Aufeinandertreffen zweier Toptorjäger. Der Fehlheimer Max Schwerdt (18 Tore) und Rico Blecher (19) zählen zu den treffsichersten Stürmern der Liga. Da kommt für Martin Weinbach die Rot-Sperre von Darius Ramonas ungelegen: „Natürlich fehlt uns Darius jetzt in der Innenverteidigung, zumal mit Matthias Gerlich ein weiterer potenzieller Kandidat für diese Position verletzungsbedingt ausfällt, so dass ich mir über meine Startelf noch nicht absolut im Klaren bin.“ nico

