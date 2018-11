Brinkmann trainiert SG Einhausen

Einhausen. Die Sportgemeinde Einhausen ist inzwischen auf den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Gruppenliga abgerutscht und an den Klassenerhalt glauben angesichts von bis zu sechs Absteigern und zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer selbst die kühnsten Optimisten nicht mehr. Dennoch hat man sich beim Traditionsverein nicht aufgegeben, möchte die Saison in jedem Fall mit sportlichem Ehrgeiz anständig zu Ende spielen.

Zudem hat man bei der SGE die sportlichen Weichen für das neue Jahr gestellt. So übernimmt ab dem 1. Januar 2019 Hagen Brinkmann den Trainerjob bei der SGE. Brinkmann, zuletzt in Diensten des SC Olympia Lorsch, wohnt in Einhausen, war viele Jahre als Spieler beim damaligen Lokalrivalen FC Einhausen aktiv, ehe er danach beim Nachfolgeclub FSV als Trainer aktiv war. Hauptaufgabe von Brinkmann wird es sein, zum einen noch das Optimale aus der Restsaison herauszuholen, zum anderen aber auch schon das Team für die Saison 2019/20 aufzubauen, unabhängig in welcher Spielklasse die SG Einhausen dann auflaufen wird. nico

