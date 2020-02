Bronze für Klinger und Aker

Offenbach.Sylke Heise-Teodoro vom Tennis-Hessenmeister und künftigen Südwestligisten TC Seeheim hat ihrer Erfolgsliste bei den Hessischen Hallenmeisterschaften der Altersklassen 55 bis 75 einen weiteren Titel hinzugefügt. Im Finale der Damen 55 behauptete sie sich im Leistungszentrum auf der Offenbacher Rosenhöhe souverän und ohne Satzverlust. Allerdings musste sie im Finale gegen die ungesetzte Claudia Egen-Schwind (TV Oberhöchstadt) beim 6:3, 7:6 ihr ganzes Können aufbieten, um am Ende als Siegerin den Platz zu verlassen.

Mit Oliver Böhm (TEC Darmstadt/Herren 55), Joachim Geis (TC Nieder-Roden/Herren 60) und Werner Eckert (TC Münster/Herren 65) holten drei der insgesamt 21 Teilnehmer aus dem Tennisbezirk Darmstadt die Vizemeisterschaft.

Bis ins Halbfinale und damit auf Platz drei schafften es Walter Schütz (TG Bobstadt/Herren 65), Adalbert Schaum (TC Rüsselsheim/Herren 70) sowie Gaston Klinger (TC Zwingenberg) und Hubert Aker (BW Bensheim/beide Herren 75). Klinger verlor 2:6, 2:6 gegen Hessenmeister Manfred Debus (SW Frankfurt), Aker denkbar knapp 4:6, 7:5, 7:10 gegen Walter Sonntag (RW Vellmar).

Am Freitag werden die Landesmeisterschaften der Senioren mit den Titelkämpfen der Altersklassen 30 bis 50 an gleicher Stelle fortgesetzt. Die Finalspiele finden am Sonntag ab 9 Uhr statt. robo

