Heppenheim.Mit einer Bronzemedaille kehrten die Heppie Frisbeez vom zweiten Spielwochenende der Dritten Liga im Ultimate Frisbee in Frankfurt zurück. Zum Auftakt unterlagen die überwiegend jugendlichen Heppenheimer gegen Skid Ultimate (Massenbach) 14:15, punkteten aber mit 14:12 über Ars Ludendi II (Darmstadt), so dass nach der ersten Runde „Jeder gegen Jeden“ ein vierter Platz für die Heppies stand.

Durch einen Sieg gegen Sturm und Drang II (Frankfurt) zogen die Heppenheimer in die Play-offs um die ersten vier Plätze ein. Im Halbfinale unterlag sie zwar den favorisierten Mainzer „Fedrennern“, die Begegnung gegen Sturm und Drang (Frankfurt) konnten die Heppenheimer mit 15:9 jedoch siegreich gestalten und damit die Bronzemedaille erringen. Damit haben die Heppies ihr Ziel, den Klassenerhalt, sogar noch getoppt.

Nächstes Ziel der Frisbeez ist die deutsche Junioren-Meisterschaft am 17./18. März in Potsdam. Qualifiziert haben sich die Juniorenteams U14 und U17. – In der Liga spielten für die Heppie Frisbeez Wolfram Kolbe, Nelson Krüger, Marc Guthmann, Lucas Dippel, Luca Schemel, Mike Stapel, Julian Kraus, Philip Gruner, Pirmin Beuerlein, Louis Trost, Jannik Schweden, Liam Schall und Nils Wehdemeier. rid/ü