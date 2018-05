Anzeige

Einhausen.Der BSC Einhausen hat mit allen Mannschaften die Tischtennis-Saison abgeschlossen. Am letzten Spieltag beeinträchtigten Widrigkeiten und Erschwernisse das Geschehen. Weil die Sporthalle wegen des Gemeindejubiläums erneut gesperrt war, mussten vier Spiele in Lorsch und eine Begegnung in Arheilgen ausgetragen werden. Zudem fehlten wichtige Leistungsträger.

Am härtesten traf es die ersten Herren, die nach nur einem Jahr – zusammen mit der TSV Auerbach und dem TV Bürstadt – wieder aus der Bezirksliga absteigen müssen. Einen tröstlichen Erfolg verbuchte die BSC-Dritte, die das Spitzenspiel der 3. Kreisklasse beim lange Zeit führenden TTV Lorsch V mit 6:2 gewann und Meister wurde. Die Siegpunkte erspielten Brauch/Husseini, Helmut Brauch (2), Tarek Husseini (2) und Robert Ohl.

Bezirksliga: BSC - SV Oberhainbrunn 5:9. Die notwendigerweise umgestellten Doppel brachten nur einen Punkt durch Peter/Hajrovic, Glanzner/Eipl und Forell/Martini unterlagen jeweils knapp im Entscheidungssatz. Bernhard Glanzner gewann das erste Einzel und Oliver Martini glich danach zum 3:3 aus.