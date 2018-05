Anzeige

Bezirksmeisterin mit Bestleistung

Bei den Bezirksmeisterschaften in Lampertheim stellte die von Renate und Nicole Stöhr betreute BSG-Mannschaft mit 20 Teilnehmern die größte Truppe. Der Wettkampf in der Klasse 8 (geistig Behinderte) lief für die Bensheimer mangels Konkurrenz ohne größere Überraschungen. Bei 100 Wurf in die Vollen wurde in der Meisterklasse Damen Julia Mack mit 497 Holz und neuer persönlicher Bestleistung Erste, gefolgt von Ute Brenner (465) und Sophie Votruba, die sich gegenüber dem letzten Jahr deutlich steigern konnte.

In der Meisterklasse Herren ähnelten sich die letztjährigen Ergebnisse: Wanja Schröder stand mit 533 Holz ganz oben auf dem Treppchen, ein mit 458 Holz gut aufgelegter Martin Wiemers auf Platz zwei, aber ein mit 418 Holz deutlich gesteigerter Peter Hartmann übernahm den dritten Platz von Michael Schopp (393). Bei den Senioren wurde Gerhard Wrabetz mit 418 Holz konkurrenzlos Erster.

Diehl und Diehm vorn

Die Hobbykegler warfen 50 Mal in die Vollen. Hier war die Rangfolge bei den Damen Anna-Lena Diehl (181), Laura Linke und Helga Haselbach (jeweils 153), Sina Grüner (133), bei den Herren Lothar Diehm (205), Alexander Lang (154), Jan Helfrich (141). red

