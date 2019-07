Buchmann gewann 2015 in Bensheim

Bergstraße.Der starke Auftritt von Radprofi Emanuel Buchmann als Gesamtvierter bei der Tour de France wurde an der Bergstraße mit großen Interesse verfolgt, schließlich holte der inzwischen 26-Jährige bereits 2015 bei den deutschen Straßenmeisterschaften in Bensheim den Titel bei den Herren. Henning Jaecks, einer der Protagonisten in Sachen Radsport-Veranstaltungen in der Region, war begeistert vom

...