Bundesliga-Derby am 21. Juli

Mannheim.Titelverteidiger Grün-Weiss Mannheim bestreitet sein erstes Bundesliga-Match der Saison 2019 am 7. Juli auswärts gegen TuS Sennelager. Es folgt ein weiteres Gastspiel bei TK BW Aachen (12. Juli). „In den ersten Duellen mit den beiden Aufsteigern sind wir natürlich Favorit. Am dritten Spieltag treffen wir dann mit München auf eine richtig gute Mannschaft“, erklärt GW-Teamchef Gerald Marzenell. Das Duell mit dem TC Grosshesselohe um die letztjährigen Mannheimer Meisterspieler Peter Gojowczyk und Daniel Brands ist am 14. Juli (Sonntag, 11 Uhr) das erste Heimspiel am Neckarplatt.

Das Derby gegen den TC Weinheim wird am 21. Juli (Sonntag, 11 Uhr) ebenfalls auf der heimischen Anlage ausgetragen. „Es wäre verfrüht, weiter als diese viert Spiele zu blicken. Wir wollen gut aus den Startlöchern kommen“, sagt Marzenell. Weitere Heimspiele gibt es gegen Kurhaus Lambertz Aachen (4. August) und Krefeld (10. August). jb/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.01.2019