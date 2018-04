Anzeige

Der MSC Bensheim-Auerbach war in den letzten Jahren immer mit einer Damen-Mannschaft am Start. Höhepunkt war im Jahr 2017 der dritte Platz in der Südrunde. Allerdings mussten die Auerbacher aufgrund einer zu geringen Anzahl an Spielerinnen die Mannschaft in diesem Jahr zurückziehen. red

