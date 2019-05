C-Jugend spielt wieder in Oberliga

Bensheim.Die neu formierte weibliche Handball-C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach spielt auch in der kommenden Saison in der Oberliga. Beim Qualifikationsturnier in Idstein genügte dem Team des Trainergespanns Nicole Strehl und Leon Brüning der zweite Platz, um das Ticket zu lösen.

Aufgrund einiger Ausfälle trat die Flames-Jugend überwiegend mit den jüngeren Spielerinnen des Jahrgangs 2006 an.

