Carsten Bengs im Erbacher Trainerteam

Heppenheim.Die Handball-Jugendabteilung des SV Erbach wächst weiter. In der neuen Saison werden zwei Mannschaften mehr gemeldet, damit schickt der Verein nunmehr zehn Nachwuchsteams ins Rennen.

Auch organisatorisch gibt es beim Sportverein Änderungen. Die Zusammenarbeit mit Jugendkoordinator Daniel Brendle endet nach drei Jahren. Als neuer Trainer der B-Jugend übernimmt Carsten Bengs (Bild: SV Erbach), der lange in der Bundesliga aktiv war. Diese Mannschaft sowie die männliche C-Jugend sollen nach der Qualifikation im besten Fall in der Oberliga Hessen starten.

In der Trainingsarbeit sowie in der weiteren Gestaltung eines Gesamtkonzeptes für die Jugend wird Carsten Bengs von seinem Vater Manfred, der jahrelang als Trainer in der Ersten und Zweiten Bundesliga aktiv war, unterstützt. se/ü

