Christa Borger schiebt mit 67 noch keine ruhige Kugel

Bensheim.Ans Aufhören verschwendet sie keinen Gedanken. „Ich mache weiter, so lange es geht“, sagt Christa Borger. Seit 38 Jahren steht die 67-Jährige auf der Kegelbahn. Bei den Hessenmeisterschafen der Senioren B gewann die Sportlerin vom Kegelverein Bensheim 2018 den Titel und erzielte dabei mit 482 Kegel das zweitbeste Wettkampf-Ergebnis ihrer Laufbahn, ihr persönlicher Rekord liegt bei 494 Kegel.

Bei den Deutschen Meisterschaften landete sie im vergangenen Jahr als Vorlaufbeste im Endklassement auf dem sechsten Rang. „Es ist nicht so gut gelaufen“, blickt sie auf das DM-Finale zurück. Dass sie ohne Medaille von den „Deutschen“ zurückkehrte, kann Christa Borger verschmerzen: 2007 holte sie sich bei den Senioren A die deutsche Meisterkrone. „Das war mein größter Erfolg.“

Zum Kegeln kam sie über eine Freundin, die sie „einfach mal mit auf die Kegelbahn“ genommen hat. „Es hat mir auf Anhieb Spaß gemacht.“ Diese Freude hält bis heute an. Körperlich steckt sie die Belastungen des Kegelns („Das ist Leistungssport.“) locker weg, Muskelkater kennt sie nicht. „Mir tut nach dem Kegeln eigentlich nie etwas weh.“ Sie spielt noch regelmäßig in der zweiten Mannschaft der SG Lorsch/Bensheim in der Hessenliga. Die aufgrund der angespannten Personalsituation vor dieser Saison vollzogene Fusion der Sportkeglerinnen aus Lorsch (DSC Kriemhild) und Bensheim (SC/KC) begrüßt Borger. „Das war richtig.“

Christa Borger stammt aus Hambach, wo sie mit neun Geschwistern aufwuchs. Seit 48 Jahren lebt sie in Zwingenberg, 45 Jahre arbeitete sie in einer örtlichen Bäckerei. Dabei war und ist sie ständig unterwegs. „Ich bin immer in Bewegung.“ In der warmen Jahreszeit auch häufig mit dem Fahrrad.

Geburtstags-Kaffee an Silvester

Neben dem sportlichen Aspekt spielt für die Teamälteste die Gemeinschaft mit ihren Mannschaftskameradinnen eine große Rolle. „Wir verstehen uns alle sehr gut.“ Seit vielen Jahren lädt Christa Borger ihre Kegel-Crew jeweils am 31. Dezember, ihrem Geburtstag, zum Nachmittagskaffee ein. „Das hat Tradition und ist immer schön.“

Bei der Frage, ob sie einen Termin für ihr Karriereende im Auge hat, erzählt sie von einer etwas länger zurückliegenden Begegnung auf der Bahn mit einer Sportkeglerin. „Die Dame war 91 und hat den Wettkampf durchgezogen. Ich habe also noch einige Jahre vor mir“, meint Christa Borger lachend. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019