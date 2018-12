Christian Stoiber startet mit Rückwärtssalto in Europacup

Bensheim.SSG-Ski-Freestyler Christian Stoiber aus Bensheim hat mit der Vorbereitung für die Europacup-Saison 2018/19 begonnen. Nach den ersehnten Schneefällen ging die Fahrt ins Allgäu, um die im Sommerhalbjahr auf dem Trampolin trainierten neuen Sprünge auf der Schanze zu testen.

Am ersten Tag wurde an der Kanzelwand das Material bei bestem Wetter eingefahren, tags darauf startete bei ähnlichen Bedingungen das Sprungtraining. Nach drei Strecksprüngen wagte Stoiber gleich den Rückwärtssalto, auf den er den ganzen Sommer hintrainiert hatte. Dieser Sprung war für ihn im Schnee Neuland, doch die Premiere lief gut. Nach zwei weiteren Rückwärtssalti ging es weiter mit dem schon bekannten Vorwärtssalto.

Am letzten Trainingstag d gab es einen Wetterumschwung, bei Schneefall und Nebel wurde ausschließlich der Rückwärtssalto trainiert und gefestigt, bevor es wieder heim nach Bensheim ging.

In den nun folgenden Trainings geht es darum, die Überkopfsprünge zu festigen und in der Buckelpiste zu springen. Sollte alles verletzungsfrei über die Bühne gehen und die Freigabe durch die Sportverbände erfolgen, ist das Ziel die Teilnahme an zwei Europacups Anfang Februar in Finnland. Ein Handicap ist die Tatsache, dass die Sportart Buckelpiste nach wie vor in Deutschland nicht gefördert wird und alles Finanzielle durch die Sportler selbst gestemmt werden muss. red/Bild: Fischer/SSG

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.12.2018