Collin Lindner fährt am Podium vorbei

Bensheim.Im historischen Fahrerlager am Nürburgring fand der diesjährige ADAC-Bundesendlauf im Jugend-Kart-Slalom statt. Mit dabei waren auch drei Fahrer vom AC Bensheim.

Collin Lindner verpasste aufgrund eines Fehlers (zwei Strafsekunden) im ersten Lauf einen Platz auf dem Podium nur denkbar knapp. Mit Platz 20 nach dem ersten Durchgang ging er volles Risiko, da der Bensheimer deutlich der schnellste Pilot seiner Klasse K3 war. Durch die drittschnellste Rundenzeit aller 255 Starter schaffte er tatsächlich den Sprung auf Platz vier.

Marcus Müller hatte sich in der K4 in seiner erst zweiten Saison das Ziel gesteckt, unter die Top 10 zu kommen. Seine Fahrzeit hätte dazu gereicht, jedoch warfen ihn sechs Strafsekunden weit nach hinten. Im zweiten Wertungslauf blieb er fehlerfrei, am Ende kam er auf Platz 41.

Jüngster Teilnehmer des AC Bensheim war Kian Eichmann (K1). Nach einer Trainingspause war es für ihn schwierig, mit dem unbekannten Kart seinen Rythmus zu finden. Mit Platz sechs nach Durchgang eins war er auf einem guten Kurs, blieb aber nicht vom Pylonenpech verschont. Am Ende sprang ein zufriedenstellender 18. Platz bei seiner ersten nationalen Meisterschaft heraus.

Am Wochenende sind diese drei Piloten schon wieder bei der Deutschen Kart-Slalom-Meisterschaft in Kempten/Allgäu im Einsatz. red

