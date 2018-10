Collin Lindner verspielt seine Titelchance

Bensheim.Drei Fahrer des AC Bensheim waren dabei, als sich die nationale Elite im Jugend-Kart-Slalom in Kempten/Allgäu traf, um an zwei Tagen die deutschen Meister in fünf Altersklassen zu krönen. Kian Eichmann (K1) kam auf den vierten Platz, Collin Lindner (K3), der Deutsche Meister von 2015 musste mit Platz 15 zufrieden sein, Marcus Müller (K4) kam auf Platz 23.

