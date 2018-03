Comeback für fünf Minuten

Anzeige

Weibl. C-Jugend: HSG Bensh./Auerb. II – JSG Ried 42:27 (19:13). Nach einem nervösen Start konnte sich die HSG in der Schlussphase der ersten Halbzeit vom Gegner absetzen und führte zur Pause klar. In der zweiten Hälfte wurde die Führung durch eine ausgeglichene Mannschaftsleistung und eine gute Angriffsarbeit ausgebaut. Die Abwehrarbeit der Junior-Flames war dagegen nicht zufriedenstellend, was sich in 27 Gegentreffern widerspiegelt. Im letzten Heimspiel gegen Trebur am 11. März wird man in der Abwehr konzentrierter zur Sache gehen müssen, um die Tabellenführung nicht zu gefährden. – HSG-Tore: Emilia Herbert (2), Nebile Özer (7), Paula Rauch (5), Mareike Thomas (2), Theresa Weinhold (7), Laura Lipusch (6), Nathalie Scheffczyk (5), Laetitia Holz (2), Leanne Keller (6). red

