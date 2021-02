Comeback in der hessischen Provinz

Niedernhausen.Knapp 14 Monate nach seinem Rücktritt vom aktiven Profisport sehnt der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld sein Comeback herbei. Der Kontrast zwischen Abgang und Neustart könnte dabei kaum krasser sein: Im Dezember 2019 verlor der 53 Jahre alte Niederländer sein bisher letztes WM-Match im Alexandra Palace von London, auf der größten Darts-Bühne der Welt. Nun tritt „Barney“ ab heute in einem Hotel in Niedernhausen im Naturpark Rhein-Taunus gegen zahlreiche Amateure bei der sogenannten Q-School an, um überhaupt wieder auf der Profitour zugelassen zu werden.

„Ich war niemals glücklich mit meiner Entscheidung zurückzutreten. Ich habe nie gedacht, dass das gut für mich ist“, sagte van Barneveld in einem Interview dem britischen Sender Sky Sports. Er habe das Spiel und die Aufmerksamkeit der Fans vermisst, erklärte der Routinier, der schon häufiger mit Rücktrittserklärungen für Wirbel gesorgt hatte - und dann zügig wieder zurückruderte.

Diesmal ist der Weg schwieriger. Van Barneveld hat keine Tour-Card mehr, er muss sie sich an insgesamt sieben Wettkampftagen in der hessischen Provinz erkämpfen. „Es wird Spieler mit einem Durchschnitt von 60 Punkten pro Aufnahme geben. Ich kenne sie nicht, aber sie kennen mich, und hoffentlich werden sie sehr nervös, wenn sie gegen mich spielen“, sagte „Barney“. dpa

