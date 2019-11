Comeback nach 3:7-Rückstand

Bensheim.Der VfR Fehlheim bleibt in der Tischtennis-Regionalliga West zu Hause ungeschlagen. Gegen die favorisierte Bundesliga-Reserve von Borussia Dortmund holten die Grün-Weißen ein 8:8.

Was sich auf dem Papier zunächst wie eine ausgeglichene Partie liest, war in der Praxis ein spannendes Match, das für die Fehlheimer eigentlich schon verloren schien. 2:6 und 3:7 lag das Team in Rückstand, die

...