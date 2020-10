Corona erwischt den SVE

Erbach.Kurz vor dem Rundenstart der Handball-Bezirksoberliga hat es den SV Erbach erwischt: Trainer Jens Becker wurde nach dem Besuch des Drittliga-Spiels Groß-Bieberau gegen Leichlingen positiv auf Corona getestet. „Eigentlich habe ich den Test nur gemacht, weil mein Sohn, der in Groß-Bieberau im Kader ist, getestet werden sollte und die Ärztin meinte, ich solle auch gleich einen machen“, erzählt der Coach. Das Resultat: Sein Sohn war negativ, er selbst positiv und damit lief das Prozedere an: Die halbe Mannschaft des SV Erbach musste in Quarantäne, alle Kontaktpersonen Beckers wurden informiert. „Da hat das Gesundheitsamt wirklich schnell und gut gearbeitet“, war der SVE-Trainer über die Geschwindigkeit der Kontaktnachverfolgung überrascht.

Inzwischen kann weitestgehend Entwarnung gegeben werden: Jens Becker selbst hat keine Symptome, befindet sich aber weiter in häuslicher Quarantäne, und außer dem Abteilungsleiter Thomas Flath, der bei einer Spielersitzung direkt neben Becker saß, ist niemand aus dem Erbacher Umfeld nach aktuellem Stand infiziert. „Ich bin froh, dass das jetzt wohl glimpflich ausgeht und ich niemanden angesteckt habe, der schwerer erkrankt ist“, so Becker. Die Saisonpremiere ist dennoch erstmal verschoben, das für Sonntag geplant Spiel in Lampertheim verschoben. „Ich gehe davon aus, das wir aber eine Woche später mit dem Heimspiel gegen Crumstadt starten können“, so der Coach.

Für die Saison ist Becker trotz der Zielvorgabe Klassenerhalt zuversichtlich: „Wir haben gut trainiert, es waren immer viele Spieler im Training und mit Oliver Hess, Tobias Geiling und Markus Hafner haben wir wichtige Erfahrung dazubekommen.“ Insgesamt sieht der Trainer den SVE dank der guten Jugendarbeit perspektivisch gut aufgestellt. „Man muss nur die nötige Geduld haben und auch Fehler akzeptieren.“ tip

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.10.2020