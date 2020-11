Corona gab den Mittershäusern mit ihrem Hartplatz den Rest

Mittershausen.Die Lichter sind nicht ganz erloschen beim Sportverein Mittershausen-Scheuerberg. „Etwas Beleuchtung gibt es. So zwei bis drei Lichter brennen noch“, sagt Michael Müller, der Zweite Vorsitzende des 1968 gegründeten Clubs, mit ironischem Unterton. Freitagabends ist es, wenn besagte (Flut)-Lichter noch mal angehen. Dann treffen sich sechs, sieben Unentwegte – darunter Ex-Trainer Peter Giesing und Schriftführer Klaus Bitsch –, um auf einem der letzten Hartplätze des Kreises Bergstraße zu kicken.

Perspektivlosigkeit könnte man es nennen, was den noch immer 174 Mitglieder zählenden Verein umgibt. Vor dem Abbruch der Saison 2019/20 waren die Mittershäuser Schlusslicht in der Kreisliga D, untersten Spielklasse. Das ist soweit keine ungewohnte Situation für den SVM. Dann liefen dem Verein die Spieler zumeist aus Angst vor der Corona-Pandemie weg. „Viele hörten einfach auf, weil ihnen die Sache zu heikel wurde“, sagt Müller. Lediglich fünf Spieler hätte der SV Mittershausen nach der Sommerpause noch aufbieten können – zu wenige selbst für eine Kleinfeldrunde, wenn es denn eine geben würde im Kreis.

Das Vereinsheim ist seit März geschlossen Michael Müller (48), der von 1996 bis 2009 selbst aktiv war, glaubt nicht, dass es in absehbarer Zeit wieder aufwärts geht mit dem Fußball in dem kleinen, abgelegenen Heppenheimer Stadtteil. Die Corona-Pandemie zum einen sowie die sportliche und personelle Perspektivlosigkeit zum anderen seien es, die letzte Energien rauben. „Seit März haben wir unser Vereinsheim – und damit die einzige Einnahmequelle neben den Mitgliedsbeiträgen – geschlossen“, beschreibt der Mittershäuser die prekäre Situation. Die einzigen Aktionen, die derzeit laufen: die Duschen des Vereinsheimes ab und an auf Funktion zu testen, damit diese nicht verkeimen beziehungsweise kaputtgehen, und die turnusmäßigen Vorstandssitzungen.

Jugend lieber zum Trachtenverein

Das Projekt Sportplatzbau in Mittershausen liegt ebenfalls auf Eis (Corona lässt grüßen). Was ergibt es auch für einen Sinn, ein Kunstrasenfeld anzulegen, wenn es keine Mannschaft gibt, die darauf spielt. Selbst wenn Corona von heute auf morgen verschwunden wäre, wie es um die Zukunft des Sportvereines aussieht, weiß derzeit keiner. „Wer will schon in der untersten Klasse auf einem der letzten Hartplätze im Kreis spielen?“, fragt Michael Müller und wird konkret: „Wir haben doch nicht einmal eine eigene Fußballjugend. Der Nachwuchs geht lieber zum Trachtenverein.“

Wird da über eine Fusion mit einem anderen Verein nachgedacht? Müller bleibt Realist: „Wer will sich schon mit einem so kleinen Club zusammenschließen?“ Wie es insgesamt weiter gehen soll, fragen sich die Beteiligten bei jeder Vorstandssitzung, so Müller. Und dennoch hat der Familienvater und Dachdecker, der jahrelang Vorstandsarbeit betreibt, den Glaube an eine Zukunft mit Fußball in Mittershausen nicht verloren. Kampferprobt sind die Stadtteil-Kicker, die fast stets in der untersten Liga um Punkte spielten, allemal. Und so lässt sich Müller nicht unterkriegen: „Wir geben als Verein nicht auf, auch wenn die Zukunft nicht rosig aussieht. Noch brennen – wie gesagt – zwei bis drei Lichter.“ hei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020