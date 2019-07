Damen des TCO Lorsch gehen auf Platz drei ins Saisonfinale

Lorsch.Die Damen des TCO Lorsch haben sich in der Tennis-Hessenliga durch den 8:1-Derbysieg beim Schlusslicht und designierten Absteiger TC Seeheim vor dem Saisonfinale vom fünften auf den dritten Platz verbessert. Die letzten drei Partien dieser Saison bestreiten die Klosterstädterinnen am Mittwoch zu Hause gegen Hanau und dann am Wochenende auswärts in Eschborn und Bad Homburg.

