Damen des TCO Lorsch gehen diesmal leer aus

Celina Kortüm überzeugte beim zweiten Heimspiel der TCO-Damen, doch es reichte nicht zum zweiten Saisonsieg. © Neu

Lorsch.Nach zwei Wochenenden ist schon „Halbzeit“ für die Damen des TCO Lorsch in der Tennis-Hessenliga – und überraschend finden sie sich in der unteren Tabellenhälfte wieder. Nach dem Rückzug aus der 2. Bundesliga hatte Teamchef Alexander Rauch seine Truppe auf Landesebene durchaus in der oberen Hälfte einsortiert. Nach 2:2 Punkten zum Auftakt gab es nun aber zwei Niederlagen: das etwas

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2421 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018