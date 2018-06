Anzeige

Jahrgangsmeisterschaft, Kreis: 3. Februar bei der TSV Auerbach. - Bezirk: 4./5. Mai in Heppenheim.

Nachwuchs-Rangliste: Vorrunde am 20. Januar und Endrunde am 23./24. Februar jeweils in Rimbach

Mini-Kreisentscheid: 10. März in Bürstadt. drei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.06.2018