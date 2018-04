Anzeige

Bergstraße.Auch Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter waren beim Ehrungsabend der Aktion „Danke Schiri“ in Grünberg. Der Kreisschiedsrichterausschuss hatte Heidi Siefermann (SV Bobstadt), Siegfried Roth (SV Schönberg) und Carsten Seib (SV Affolterbach) in den Kategorien weiblich, Ü50 und U50 geehrt – in Begleitung des Bergsträßer Obmanns Karlheinz Dörsam hatten sie nun die Fahrt nach Oberhessen zur Kreissieger-Ehrung angetreten. Intern war das Trio bereits beim Bergsträßer Schiedsrichter-Lehrabend geehrt worden.

In Grünberg wurden insgesamt 44 Kreissieger mit Urkunden und Präsenten bedacht. Die Aktion „Danke Schiri“, die das Ehrenamt fördern soll, wird seit einigen Jahren vom Deutschen Fußballbund durchgeführt. Das Bild zeigt (v.l.) Verbandsobmann Gerd Schugard, Carsten Seib, Heidi Siefermann-Koch, Siegfried Roth und Kreisschiedsrichterobmann Karlheinz Dörsam. / all