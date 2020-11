Darmstadt 98 droht der Abstiegskampf

Darmstadt.Nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen hofft der SV Darmstadt 98 auf eine Wende in der heutigen Heimpartie (18.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig. „Wir müssen eine Stabilität in unser Spiel bekommen. Und wir dürfen nicht so viele individuelle Fehler machen“, forderte Trainer Markus Anfang bei der Pressekonferenz des Tabellen-14. der 2. Fußball-Bundesliga. „Mit diesen Fehlern haben wir die Gegner in den letzten Spielen eingeladen, Tore zu schießen.“

Die Lilien hatten am vergangenen Sonntag mit 0:3 bei Erzgebirge Aue verloren und am Spieltag zuvor mit 0:4 zuhause gegen Paderborn. Bei einer Niederlage auch gegen den direkten Konkurrenten aus Niedersachsen (16.) wäre Darmstadt erstmal im Abstiegskampf angekommen. „Braunschweig ist kein klassischer Aufsteiger. Sie haben mit Nick Proschwitz einen wuchtigen und torgefährlichen Zielspieler in ihren Reihen. Zudem haben sie Spieler mit viel Zweitligaerfahrung im Kader“, warnte Anfang.

Der Chefcoach kann wieder auf seinen Kapitän zurückgreifen. „Fabian Holland geht’s gut, er hat die Coronainfektion gut überstanden und ist diese Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen“, berichtete Anfang. Hingegen muss sich Victor Palsson wahrscheinlich einer Handoperation unterziehen und wird somit voraussichtlich sechs Wochen fehlen. dpa

