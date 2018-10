Darmstadt 98 heute gegen Hertha BSC

Darmstadt.Trotz der jüngsten massiven Ausschreitungen von Hertha-BSC-Fans sieht man beim SV Darmstadt 98 vor dem DFB-Pokalspiel gegen die Berliner kein erhöhtes Risiko. „Wir stehen wie vor jedem Spiel im Austausch mit dem Gastverein und mit den Polizeibehörden und sind auf alle Abläufe gut vorbereitet“, sagte Vereinssprecher Jan Bergholz am Montag. Die Polizei hat die Zweitrunden-Partie am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) auch nicht als Hochsicherheitsspiel eingestuft.

„Wir werden die Gäste-Fans aus Berlin genauso willkommen heißen wie alle anderen Fangruppen, die bei uns zu Gast sind“, sagte Bergholz. Bei einer Prügelei von Berliner Ultras mit der Polizei nach Anpfiff der Partie zwischen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund und Hertha BSC am Samstag waren nach Angaben der Dortmunder Polizei 45 Personen verletzt worden.

Personell können die Lilien fast aus dem Vollen schöpfen. Vom Stamm fehlt nur der langzeitverletzte Angreifer Felix Platte. Außenspieler Selim Gündüz ist nach seinem Kreuzbandanriss wieder so weit, dass ein Kurzeinsatz möglich scheint.

Hertha-Trainer Pal Dardai plant für das Pokalspiel ohne seinen angeschlagenen Mittelfeldspieler Per Skjelbred. „Ich glaube, Per macht Pause, so ist der Zustand“, sagte der Coach gestern. Skjelbred hatte sich beim 2:2 bei Borussia Dortmund eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Nach seinem Comeback im Profi-Team über 45 Minuten ist Vladimir Darida wieder ein Kandidat für die Startformation. dpa

