Darmstadt 98 muss sparen

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss in der kommenden Saison auch beim eigenen Personal sparen. Dies sagte der neue Trainer Markus Anfang in einem Interview der „Bild-Zeitung“. „Wir müssen den Kader reduzieren, haben zwischen 2,5 und 4 Millionen Euro weniger. Er ist daher nicht mehr zu vergleichen mit dem Kader, der letztes Jahr da war, weil wir schon im kommenden Jahr stark reduzieren müssen“, sagte Anfang. Der 46 Jahre alte Kölner folgt bekanntlich auf den erfolgreichen Dimitrios Grammozis, der sich mit dem Verein nicht auf eine Verlängerung des ausgelaufenen Vertrages einigen konnte.

Anfang hätte bei den Lilien, die in der vergangenen Zweitliga-Saison überraschend Fünfter wurden, gerne auf das aktuelle Grundgerüst aufgebaut. „Es wäre super gewesen, wenn wir den Kader behalten hätten können, wie er war, und noch Verstärkungen holen könnten. Aber das wäre ein Wunschkonzert. Davon sind wir meilenweit entfernt“, erklärte der Coach.

So wird zum Beispiel Torjäger Serdar Dursun (28) mit Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 und der türkischen Süper Lig in Verbindung gebracht. Sein Vertrag in Darmstadt läuft zwar noch 2021, doch seine starke Saison mit 19 Treffern und sechs Torvorlagen haben Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt. lhe/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.07.2020