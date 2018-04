Anzeige

Darmstadt.Fabian Holland ist keiner, der die Öffentlichkeit sucht. Nach der Dopingprobe schlüpfte der Abwehrspieler des SV Darmstadt 98 nahezu unbemerkt an den Journalisten vorbei. Die lauschten gerade seinem Mitspieler Sirigu, der von Hollands beeindruckendem Tor beim 3:1 über Union Berlin schwärmte. Mit dem Sieg sind die Nichtabstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga für die Lilien nun greifbar nahe.

Holland ist gebürtiger Berliner. Gegen Union brachte der Linksverteidiger die Darmstädter auf die Siegerstraße, als er sich in der zwölften Minute willensstark, sogar kurzzeitig auf dem Hosenboden, den Ball einnetzte. „Dieser Treffer war beispielhaft für unsere Willensleistung“, so Sirigu, der auf der rechten Abwehrseite den Vorzug vor Weltmeister Kevin Großkreutz erhalten hatte. Auch Trainer Dirk Schuster war begeistert. „Das war eine Klasseleistung von Fabi. Die Szene hat widergespiegelt, was wir uns vorgenommen haben.“

U21-Europameister Felix Platte machte dann mit einem Doppelpack (22. und 35.) schon vor der Pause alles klar. Für Darmstadt war es der höchste Sieg, seit Schuster im Dezember den Trainerposten übernommen hat. lhe