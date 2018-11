Ginsheim/Bensheim.Mit einer 1:3-Niederlage kehrte der FC 07 Bensheim vom Auswärtsspiel beim VfB Ginsheim II, dem Spitzenreiter der Fußball-Gruppenliga, zurück. „Das ist sehr ärgerlich, wir waren mindesten auf Augenhöhe“, sagte Elton da Costa. Vor allem in spielerischer Hinsicht habe sein Team überzeugt und auf diesem Gebiet mehr zu bieten gehabt als der Primus, meinte der FC 07-Spielertrainer. „Heute wäre für uns eindeutig mehr drin gewesen.“

Die zuletzt schwächelnde 07-Defensive stand über weite Strecken stabil und ließ vor der Pause nur wenig zu. Das Spiel nach vorne funktionierte ebenfalls. Allerdings ließen die Nullsiebener bei einigen Umschaltsituationen die letzte Konsequenz vermissen, wie da Costa monierte. „Da gab es einige Versäumnisse.“ Auch im Abschluss fehlte es den 07-Kickern an Schärfe. In der entscheidenden Phase der Begegnung ließen die Bensheimer zwei Hochkaräter liegen und verpassten dadurch eine eigene Führung (Budimir) sowie den Ausgleich (Roa Pozo). Auf der anderen Seite nutzte Ginsheim die sich bietenden Gelegenheiten und tütete den Dreier mit zwei Toren in den Schlussminuten ein.

Den besseren Start in das Match legten die Gäste von der Bergstraße hin. Das 0:1 durch Fabian Knödler (15.) nach einer Einzelleistung war durchaus verdient für den FC 07. Allerdings verletzte sich Knödler in dieser Aktion beim Zusammenprall mit dem Torhüter und musste kurze Zeit später das Feld verlassen. Die Szene, die zum Ausgleich führte, nervte da Costa. „Das darf nicht passieren, da müssen wir den Fuß dazwischen bringen.“

FC 07 Bensheim: Kurz - Asutay (65. Albrecht), da Costa, Vollrath, Knödler (20. Renner), Niclas Blüm, Konietzko, Luca Blüm (75. Madroun), Halla, Budimir, Roa Pozo.

Tore: 0:1 Knödler (15.), 1:1 Manneck (21.), 2:1 Teodonno (81.), 3:1 Thur (86.). - Schiedsrichter: Becher (Burg-Gräfenrode). - Zuschauer: 120. - Beste FC 07-Spieler: Konietzko, Vollrath. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018