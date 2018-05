Das Ende einer langen Saison mit Höhen und Tiefen

Endlich Zeit zum Albern: Martha Logda-nidou (li.) und Lisa Friedberger. © Neu

Bensheim.Die Saison 2017/18 in der Frauenhandball-Bundesliga endete für die HSG Bensheim/Auerbach mit einem Happy End. Das 28:22 (13:6) vor 750 Besuchern in der Weststadthalle über Absteiger HC Rödertal brachte die Absicherung des zwölften Tabellenplatzes und den damit verbundenen Klassenerhalt auch in sportlicher Hinsicht. Dass der fünfte Saisonsieg der Flames klarer hätte ausfallen können, darüber

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2893 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.05.2018