Frauen-Bezirksoberliga: HSG Weiterstadt II – SV Erbach (So. 14 Uhr, Sporthalle Braunshardt). Die SVE-Damen rechnen sich Außenseiterchancen aus. Die Gastgeberinnen sind Tabellendritter, verloren zwar am Wochenende das Verfolgerduell gegen den Zweiten Crumstadt, haben aber zuvor sechsmal in Folge gewonnen. Im Hinspiel in der Mehrzweckhalle musste sich der SVE 17:27 geschlagen geben. met/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.03.2018