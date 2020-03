Das Internet bietet viele Möglichkeiten

Denn im Schach liegt gerade in der momentanen Krise auch eine Chance. Partien können über digitale Wege von zu Hause aus gespielt werden. Die Spieler sitzen dabei bequem in der eigenen Wohnung, ohne jegliches Übertragungsrisiko für Viren. Welche Chancen hier die Digitalisierung bietet, soll den BA-Lesern in einer zweiteiligen Miniserie nähergebracht werden. Im ersten Teil geht es heute um den momentanen Boom des Schachs im Internet auf neuen Plattformen, auf die nicht nur die Vereine mit ihren Mitgliedern, sondern auch jeder Interessierte zugreifen kann. Aber wie funktioniert hier das Schachspielen; mit welchen Hürden und Hindernissen ist es verbunden?

Eine in Deutschland sehr bekannte und genutzte Internetplattform ist chess24.com. Die Idee hierzu wurde im Hamburger Schachclub in Gesprächen zwischen dem deutschen Schachgroßmeister Jan Gustafsson und Enrique Guzman, dem Mitbegründer einer Bildungsfirma, geboren. Parallel startete in Oslo ein Unternehmen, unterstützt vom Schachweltmeister Magnus Carlsen, eigene Aktivitäten im Internet. Im März 2019 gingen beide Strömungen zusammen und bieten nun in vier Kategorien unter anderem die Möglichkeit, gegen andere Gegner Partien in verschiedenen Formen praktisch zu jeder Tageszeit zu spielen.

Daneben gibt es Berichte von laufenden Schachturnieren, aber auch Trainingsmöglichkeiten wie Taktikaufgaben. Die Benutzung ist in einer Grundstufe kostenlos. In einer Premiummitgliedschaft gibt es auch höherwertige, aber kostenpflichtige Schachinhalte.

Eine starke Konkurrenz ist durch lichess.org entstanden. Erst kürzlich meldete diese Webseite, dass gleichzeitig mehr als 50 000 Schachspieler eingeloggt gewesen seien, so viele wie noch nie zuvor. Diese ist ein werbefreier, kostenloser Schachserver, der mit einer frei verfügbaren Software, einer OpenSource-Anwendung läuft. Thibault Duplessis, ein französischen Programmierer, legte wahrscheinlich ebenfalls 2014 die ersten Grundsteine. Lichess belegte bereits 2016 den zweiten Platz als einer der beliebtesten Online-Schachserver der Welt.

Die Website ermöglicht es anonymen und registrierten Nutzern, Liveschachpartien gegen andere Spieler mit verschiedenen Bedenkzeiten zu spielen. Neben dem „normalen“ Schach gibt es auch exotische Formen wie Blindschach, Räuberschach, Atomschach, und Chess960. Diese speziellen Varianten hier zu erklären, sprengt den Rahmen. Es gilt sie einfach auszuprobieren.

Lichess.org enthält ebenfalls diverse Trainingsfunktionen einschließlich Taktiktraining, Eröffnungsdatenbank und Studien. Daneben können Schachspieler auch ihre eigenen, privaten Trainingsräume etablieren und andere Spieler zum Online-Analysieren einladen.

Man fragt sich natürlich, wie finanzieren sich diese Internetangebote. Bei vielen Internetplattformen gibt es neben einer kostenlosen auch eine kostenpflichtige Variante. Nicht so bei lichess. Hier erfolgt die Finanzierung nach Angaben der Betreiber ausschließlich über Spenden.

Zumindest zwei Vereine im Schachbezirk Bergstraße haben in den letzten Wochen bereits erste Erfahrungen hauptsächlich auf www.lichess.org gesammelt. Torsten Warnk, Vorsitzender der SG 31 Bensheim und Bezirksvorsitzender, berichtete nach der virusbedingten Schließung der Spielstätte Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen von einem ersten, erfolgreich durchgeführten Blitzturnier des Vereins ausschließlich über das Internet. Der Schachclub Freibauer Mörlenbach-Birkenau zog mit einem größeren Blitzturnier nach. Die Odenwälder haben auch bereits zweimal erfolgreich mehrstündige Trainingsveranstaltungen in einem eigens geschaffenen Analysenraum durchgeführt und planen diese in den kommenden Wochen und wahrscheinlich Monaten verstärkt zu nutzen. Wer Interesse hat, kann über die auf der Bezirkshomepage www.bezirk10.de angegebenen Adressen Kontakt zu den Vereinsverantwortlichen aufnehmen.

Nicht unerwähnt sollte hier aber auch der älteste Schachclub der Welt sein, der ausschließlich im Internet funktioniert. Bereits 1995 gründete sich der „Internet Chess Club”, auch unter der Abkürzung ICC bekannt. Kreativer Kopf hinter diese Aktivitäten ist Danny Sleator, ein Professor der Computerwissenschaften an der privaten Carnegie Mellon University in Pennsylvannia, USA. Auch hier treffen sich täglich bis zu 10 000 Mitglieder, um verschiedenen Schachaktivitäten nachzugehen. Die Mitgliedschaft ist nur für professionelle Spieler umsonst, der normale Amateur zahlt eine noch moderate Mitgliedsgebühr. Er bekommt dafür nicht nur eine eigene, gut funktionierende Software zur Verfügung gestellt, sondern findet ebenfalls zu fast jeder Tageszeit Gegner zum Spielen und Trainieren.

Vereinsmitglieder, Schachfreunde oder diejenigen, die einfach neugierig sind, können sich gerne beim Schachbezirk Bergstraße melden. Die Zwangspause, ausgelöst durch das Coronavirus, könnte sich vor diesem Hintergrund zum Glücksfall für das Schach entwickeln.

