Zwingenberg.Nach drei Spielen ohne Niederlage und 5:1 Punkten wartet am Sonntagabend eine schwere Aufgabe auf die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg. Aber immerhin: Der ganz große Druck lastet vor dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten HSG Bachgau (So. 17 Uhr, Melibokushalle) nicht auf dem TuS. „Wir haben mit den letzten drei Partien unsere Pflicht erfüllt, jetzt haben wir es wieder selbst in der Hand“, meint Zwingenbergs Trainer Matthias Kremer.

Erstmals seit Dezember hat sein Team die Abstiegsplätze verlassen, ist Achter, hat aber nur einen Zähler Vorsprung auf den Drittletzten. „Bachgau ist eine starke Mannschaft, das haben wir bei der 22:36-Niederlage im Hinspiel erkennen müssen“, erinnert Kremer, „aber wir haben uns zuletzt stabilisiert und machen weniger Fehler.“ Damit soll zumindest ein achtbares Ergebnis erreicht werden. Danach hat Zwingenberg an den verbleibenden fünf Spieltagen noch die direkten Duelle gegen die beiden derzeit Letztplatzierten.

Frauen-Bezirksliga A: SKG Roßdorf – TuS Zwingenberg II (So. 13.30 Uhr, G.-Kreisel-Halle). Weiter Luft im Abstiegskampf will sich die TuS-Zweite verschaffen. Bei bis zu zwei Absteigern beträgt der Vorsprung derzeit drei Punkte, der Rückstand auf den Fünften Roßdorf ebenfalls. Mit dem jüngsten 33:28-Derbyerfolg gegen Spitzenreiter Lorsch im Rücken, fährt TuS-Trainer Giuseppe D´Amico mit seinem Team mit großem Selbstvertrauen zu dem Gegner, dem man im Hinspiel mit 16:25 unterlegen war. tip